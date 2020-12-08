Адвокат має намір оскаржити вирок.

Громадянку Швейцарії відправили на два з половиною року до білоруської колонії за зірвану з омонівця балаклаву.

Читайте такожУ Білорусі тривають протести проти Лукашенка: повідомляють про десятки затриманих (відео)Як повідомляє TUT.BY, 7 грудня суд у Мінську виніс вирок Наталі Херше, яка народилася в Білорусі, але вже 12 років живе у Швейцарії й отримала громадянство цієї країни.

"Я живу в європейській демократичній країні, де демократичні принципи і свободи є необхідною умовою правління на всіх рівнях і паралелях влади. Де право свободи слова та мирних зібрань визначені Конституцією і гарантуються державою. Де поліцейські не ховають обличчя перед мирними демонстрантами. Саме такою я бачу мою батьківщину - Білорусь майбутнього, вільну Білорусь", - заявила вона, виголошуючи останнє слово.

Суддя Сергій Шатило постановив задовольнити цивільний позов співробітника ОМОН Сергія Кінчика і виплатити йому компенсацію у розмірі 1 тис. рублів.

Херше суддя визнав винною за ч. 2. ст. 363 Кримінального кодексу (опір працівникові органів внутрішніх справ) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки і 6 місяців в колонії загального режиму.

Суддя також постановив знищити біло-червоно-білий прапор, який був вилучений у жінки. Після оголошення вироку присутні на засіданні почали кричати "Ганьба!". Родичі Херше заявили, що адвокат має намір оскаржити вирок.

Посол Швейцарії в Білорусі Клод Альтерматт, який був присутній на суді, повідомив, що в рамках консульського захисту буде й надалі надавати жінці підтримку, наскільки це можливо.

"Ми шкодуємо про це рішення суду", - сказав посол.

Нагадується, що на жіночому марші 19 вересня Херше зірвала балаклаву з омонівця, після чого на неї завели кримінальну справу.

Під час затримання, за даними протоколу, вона не підкорилася вимозі працівників пройти в автотранспорт, намагалася втекти, а коли її дії були припинені співробітником ОМОНу Кінчиком, то нібито навмисне чинила опір з насильством: виривалася і впиралася, схопила омонівця за обличчя і подряпала, стягнула балаклаву, чим зіпсувала формене обмундирування (порвала балаклаву) і завдала тілесні травми.

Жінка свою провину не визнала в тому, що брала участь у несанкціонованому мітингу і що завдала тілесні ушкодження. За її словами, вона визнає, що брала участь у мирній акції протесту і намагалася зняти балаклаву.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешт.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенко.

Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів стосовно 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися розпочати підготовку до запровадження третього етапу санкцій.

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Автор: Антоніна Доломанжи