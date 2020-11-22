У Білорусі число затриманих на недільних акціях протесту становить 283 людини.
Про це повідомляється на сайті правозахисного центру "Весна".
Так, станом на 19:00 (за київським часом) затримано 280 демонстрантів: два десятка - в регіонах, решта - в Мінську.
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Нагадаємо, сьогодні в Білорусі пройшли акції протесту - Марші проти фашизму. У Мінську зачиняли більш як 10 станцій метрополітену, а також з обмеженнями працював наземний транспорт. Станом на 16:00 (за київським часом), правозахисники повідомляли про затримання в країні понад 140 осіб, в основному в столиці.
Вибори та протести в Білорусі: що було раніше
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- 2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.
- 13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.
- 6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.
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