Він вважає, що проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу.

Олександр Лукашенко стверджує, що в Києві і Варшаві спецслужби США створили Центри для розгойдування ситуації на просторах всієї планети.

Читайте такожУкраїна не запроваджуватиме санкції проти Лукашенка й не комунікуватиме з білоруською опозицією: ЗМІ розкрили причиниЯк повідомляє БЕЛТА, про це Лукашенко сказав журналістам під час відвідування "Гомсельмаша".

Він заявив, що в даний період проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу.

"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Гаразд я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там всі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - зазначив Лукашенко.

Він заявив, що, в першу чергу, ці центри, використовуючи інтернет, сучасні технології, "качають всю планету".

"Ось ви створили, ви качали, ви втручалися в чужі вибори, ось отримали самі. Це їм, розумієте, поперек горла, треба зім'яти. Не вийде!"- підкреслив Лукашенко і додав, що наступного тижня більш детально розповість про це.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешт.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Віталій Саєнко