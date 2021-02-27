У М'янмі сьогодні відбулись акції протесту проти встановлення військової диктатури, затримано понад 140 осіб.
У найбільшому місті країни Янгун мітингарі зібрались на перехресті, де напередодні також сталися сутички між демонстрантами та силовиками, повідомляє Deutsche Welle.
"Що робить поліція? Вона захищає божевільного диктатора!" - скандували демонстранти.
Силовики застосували гумові кулі для розгону мітингувальників, повідомила агенція AFP. За даними поліції, під час протестів було затримано понад 140 людей, серед яких журналісти. В іншому кварталі було застосовано кілька гранат.
У місті Моніва також стались сутички між мітингарями та правоохоронцями.
Раніше представник М'янми в ООН К'яу Мо Тун закликав світову спільноту вжити рішучих заходів для припинення захоплення військовими влади в країні. Представник М'янми закликав членів ООН не визнавати військовий уряд та не співпрацювати з ним.
Протести в М'янмі:
- 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.
- Колишній генерал та донині віце-президент М'їн Све тепер виконує роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою в державі.
- Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 р., на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
- У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. Під час акцій протесту у М'янмі загинуло щонайменше п'ять людей.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram