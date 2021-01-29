У Польщі поновилися протести \ фото REUTERS
У Польщі внаслідок масштабних протестів через заборону абортів, відбулися зіткнення і затримання.
Читайте такожУ Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду щодо заборони абортівЯк йдеться в сюжеті ТСН, під стіни Конституційного суду, який приймав спірне рішення, напередодні ввечері вийшли тисячі людей. З плакатами в руках вони закликали скасувати заборону.
На акцію відразу підтягнули загони поліції, які почали розганяти натовп. В результаті протистоянь затримали щонайменше трьох осіб.
У Польщі запланували загальнонаціональний страйк через заборону абортів
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