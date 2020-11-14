Серед протестувальників - члени та прихильники опозиційних партій і цивільні активісти.

У Тбілісі біля будівлі Парламенту Грузії в центрі міста проходить масова акція протесту з вимогою проведення нових парламентських виборів.

Читайте такожУ Білорусі з початку протестів було затримано майже 26 тисяч осіб

Як повідомляє "Эхо Кавказа", серед протестувальників - члени та прихильники опозиційних партій і цивільні активісти. До мітингу приєдналися жителі регіонів Грузії, в ньому беруть участь кілька тисяч осіб.

Протестувальники вимагають відставки голови ЦВК Грузії Тамар Жванія, призначення нової виборчої адміністрації.

Вибори до грузинського парламенту відбулися 31 жовтня, за офіційними даними, перемогу на них здобула правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція, провідна сила якої - Єдиний національний рух колишнього президента Михайла Саакашвілі - називає голосування сфальсифікованим.

"Грузинська мрія" і опозиція почали переговори про вирішення сформованої політичної кризи за посередництва США і ЄС.

Проте в організації мітингу взяли участі майже всі опозиційні партії - і ті, хто за підсумками виборів проходять до парламенту, і ті, хто набрав менш необхідного для цього одного відсотка голосів.

Що цьому передувало

Сьогоднішній мітинг у Тбілісі - четверта масштабна акція протесту після виборів.

8 листопада протестувальники вирушили з проспекту Руставелі в центрі міста до будівлі ЦВК. Там для розгону маніфестантів поліція застосувала водомети. В результаті зіткнень постраждали 27 осіб, 19 осіб було затримано.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська