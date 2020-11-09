Силовики затримали в Тбілісі 19 осіб.

У Тбілісі прихильники опозиції 8 жовтня вийшли на мітинг проти результатів парламентських виборів. Акція під будівлею ЦВК переросла в насильницьку сутичку, в якій постраждали близько 20 осіб.

Читайте такожУ прем'єр-міністра Грузії підтвердився коронавірус

Як заявили у МВС Грузії, протестувальники в ході мітингів 8 листопада неодноразово порушували закон і виходили за рамки права на свободу зібрань. Протестувальники нібито прорвали поліцейський кордон, кидали в поліцію каміння і намагалися потрапити в будівлю ЦВК.

Поліція застосувала проти протестувальників водомет і спецзасоби. За даними правоохоронців, в ході заворушень постраждали 14 співробітників поліції, 3 журналісти і до 10 протестувальників. Деякі постраждалі отримали медичну допомогу на місці, але деякі госпіталізовані.

В ході акцій 8 листопада силовики затримали 19 осіб.

Вибори в Грузії: що відомо

31 жовтня в Грузії відбулись парламентські вибори за новими правилами. Поріг для проходження партій був знижений з 3 до 1 відсотка. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

За підсумками першого туру виборів до однопалатного парламенту країни правляча партія "Грузинська мрія - демократична Грузія" набрала 48,15 відсотка голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух-Об'єднана опозиція Сила в єдності "(ЄНД), отримав 27,14 відсотка.

Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент.

Другий тур виборів мине у всіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також в 6 округах в регіонах - в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі і Телаві. Згідно з опублікованими ЦВК даними, у зазначених округах жоден з кандидатів у мажоритарні депутати не зумів подолати необхідний 50-відсотковий бар'єр. Всього в Грузії 30 одномандатних округів.

Другий тур відбудеться, імовірно, 21 листопада.

Напередодні прихильники грузинської опозиції вийшли на акцію протесту у Тбілісі, яка переросла в сутичку з поліцією.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров