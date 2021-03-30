Активні користувачі соціальних мереж, яким довіряють тисячі людей, можуть поширювати як корисну інформацію, так і дезінформацію

Впродовж всієї історії пропаганда була зброєю, яку застосовували проти військ ворогів в рамках психологічної війни. Але її також інтенсивно застосовували для вплину на громадську думку в нейтральних країнах. В дома пропаганда грала життєво важливу роль для будь-яких воєнних заходів.

В минулому для цього використовували традиційні ЗМІ, такі як газети й радіо. Але тепер психологічна війна "перейшла" в інтернет, - пише Forbes.

Читайте такожНімеччина є головною метою дезінформації Росії - доповідь ЄСАналітичний центр RAND Corporation у своєму новому дослідженні проаналізував використання Twitter й так званих інфлюенсерів у соціальних мережах під час інформаційної війни між Росією й Україною. Після падіння СРСР російські політики намагалися відновити російський вплив на пострадянські країни. А з початку російсько-української війни в 2014 році Москви лише посилила свої заходи для впливу на мешканців України.

Не дивно, що українське населення, яке розмовляє російською мовою або має російське походження, стали привабливою ціллю для російської пропаганди. Якщо в минулому для цього були потрібні газети й радіостанції, то зараз Росія використовує Twitter для поширення своєї пропаганди.

Центр RAND Corporation вів своє дослідження з 2018 року, аналізуючи російськомовні сторінки на Twitter зі Східної Європи. Аналітики виокремили дві великі і впливові групи: оді здавалися "проукраїнською групою активістів", які протистояли російському впливу й підтримували демократію України, а інші - групою "проросійських активістів", які поширювали російський контент у соціальних мережах і виступали проти незалежності української держави.

За допомогою кампанії, яка використовувала рекламу в Twitter, дослідники змогли успішно найняти 146 проукраїнських активістів, 66 проросійських, також 1103 респондентів-представників загального населення.

Читайте такожFacebook заблокувала статті росЗМІ про затримання "українських радикалів"Метою опитування було ідентифікувати масштаби використання Twitter й інших соціальних мереж проукраїнськими активістами, щоб стримати російський вплив у регіоні.

Новий інструмент пропаганди - інфлюенсери

Використання інфлюенсерів може збільшуватися в рамках заходів психологічної війни. Але саме соціальні мережі змінюють те, як ці заходи проводяться.

"Соціальні мережі - це важливе місце для тих, хто хоче добитися політичних цілей чи цілей у сфері національної безпеки. Підхід на основі інфлюенсерів до стратегічних комунікаційних кампаній в США стають дедалі білше поширеними. Найчастіше в цьому контексті використовують термін "техкамп", який говорить про тренування для членів громадянського суспільства, щоб допомогти їм більш ефективно вести комунікацію в соціальних мережах", - сказав старший біхевіорист RAND Corporation Тодд Гелмус.

Такі заходи вже були використані для боротьби з заходами Москви з ведення психологічної війни.

"Наприклад, у Латвії посольство США провело техкамп для обраних журналістів, які живуть в регіонах, постраждалих від пропаганди Росії. Також у цьому регіоні ведуться зусилля з визначення й надання сили інфлюенсерам в соціальних мережах, які розмовляють російською, але мають панєвропейські погляди. І такі заходи особливо поширені в кампаніях, націлених проти насильницького екстремізму. Ми нещодавно оцінили профінансовану США кампанію на Філіппінах, яка використовувала такі тренування й підтримує надалі менторство для допомоги громадянському суспільству у боротьбі з екстремізмом онлайн", - пояснив експерт.

Концепція використання впливу як політичного інструменту не нова. Але її важливість буде збільшуватися, оскільки дедалі більше людей по всьому світі шукають потрібну їм інформацію в інтернеті.

"Ми точно повинні очікувати такий тип використання. Переважна більшість людей отримують інформацію з інтернету й соціальних мереж, де також підтримують зв'язок з друзями. Тому дуже важливо, щоб США і союзники боролися з екстремізмом й іноземною дезінформацією на цих платформах", - сказав Гелмус.

Ключовий фактор - це "довіра", і тут вплив може бути ще більш потужним подібно до мультиплікатора сили.

"Повідомлення в Twitter від уряду США не буде мати таку ж вагу, як повідомлення від родичів чи друзів. Навіть бренди знають, що онлайн-рекомендації від друзів більш вагомі, ніж реклама. Тому стратегії на основі інфлюенсерів чи бренд-амбасадорів настільки важливі для посилення автентичних локальних голосів, які говорять про ключові теми", - зазначив експерт RAND.

Читайте такожЛатвія заборонила в’їзд скандальному Соловйову через пропаганду нацизмуУ психологічній війні це означає, що підготовка місцевих інфлюенсерів повинна відбуватися прозорим чином. Вони повинні хотіти самі говорити про проблеми в соціальних мережах. Вони повинні мати свободу критикували уряд і його політику. І їм не повинні платити за розміщення певного контенту, хіба що вони прозоро повідомляють про ці платежі. Мета уряду - збудувати відносини з інфлюенсерами й надати їм потрібну підтримку.

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Переклад: Лесь Димань