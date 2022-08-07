Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО і країни Заходу негайно і жорстко відреагують.

Президент РФ Володимир Путін не застосує ядерну зброю у війні проти України, оскільки знає, що буде рішуча і швидка відповідь НАТО.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США По Україні Курт Волкер, повідомляє ТСН.

За його словами, у разі застосування такої зброї, Росія перестане існувати.

"Ми повинні не допускати жодних ризиків. Навіть якщо це буде 2%, це вже забагато. Ніхто не хоче мати справу з ядерною війною. Якщо Путін застосує стратегічну зброю, з боку Заходу, НАТО буде рішучою і швидкою відповіддю і Росії не буде", - наголосив Волкер.

Він додав, що знищувати захоплені території РФ також немає сенсу.

"Що стосується тактичної зброї і можливості її застосування, вони можуть її застосувати згідно з їх військовою доктриною, коли нападають на їхню країну, і вони програють, тоді вони застосують її без питань, але виникає питання, якщо вони захоплюють територію, то який сенс потім від цієї території, якщо потім вона не придатна ні до чого", - пояснив дипломат.

Волкер упевнений, що навіть у разі такого наказу, російські командири не стануть його виконувати.

"Ніхто не буде спостерігати, як у сучасному світі використання ядерної зброї стає нормою життя. Байден і Остін неодноразово попереджали, що якщо буде застосовано ядерну зброю, це призведе до відповіді з боку НАТО. Це росіяни знають, тому нічого не робитимуть. Третя причина, російські військові, розуміючи всі наслідки, не зроблять цього. Путін розуміючи, що йому можуть не підкоритися, не буде віддавати такі накази, які порушать ланцюжок командування. Хоча шанси і невеликі, але ми повинні бути готові і підкреслювати, що це викличе узгоджену військову відповідь", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, раніше Пентагон озвучив свою остаточну позицію щодо ядерної зброї.

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