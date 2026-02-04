Путін визнав проблеми: Кремль намагається закрити дірку в бюджеті за рахунок громадян, - Forbes

Володимир Путін публічно визнав уповільнення економіки, назвавши це "свідомим кроком".

19 січня Міністерство фінансів Росії опублікувало звіт про виконання федерального бюджету за 2025 рік. Згідно з документом, дефіцит федерального бюджету Росії склав 2,6% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, доходи РФ від продажу нафти і газу в 2025 році впали до 8,48 трлн рублів ($111,2 млрд), що приблизно на 24% нижче показника 2024 року, коли Росія заробила 11,13 трлн рублів ($146 млрд).

Ця інформація узгоджується із заявами кремлівського диктатора Володимира Путіна, який публічно визнав, що Російська Федерація переживає уповільнення економічного зростання, пише Forbes.

Путін визнав труднощі, але назвав їх "платою за якість"

Під час своєї щорічної підсумкової пресконференції в грудні 2025 року Путін торкнувся багатьох тем, включаючи триваюче вторгнення в Україну, міжнародні санкції, торгівлю та стан російської економіки. Говорячи конкретно про економіку, він визнав, що країна зіткнулася з певними труднощами.

"Зростання ВВП у 2025 році становить 1%. Це свідомий крок уряду, Центрального банку і всього керівництва країни, пов'язаний з таргетуванням інфляції. Слід зазначити, що в цілому це завдання виконується: мета була поставлена знизити інфляцію хоча б до 6%, але за підсумками року вона, швидше за все, буде нижче 6% – десь 5,7–5,8%. Однак уповільнення економічного зростання – це усвідомлений крок, ціна, яку ми платимо за збереження якості економіки та макроекономічних показників. Дефіцит федерального бюджету становить 2,6%", – заявив Путін на конференції.

Для вирішення проблем уповільнення економіки кремлівський дід заявив, що російському уряду необхідно буде підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ). Він додав, що це буде "найбільш правильним, чесним і прозорим способом вирішення викликів", що стоять перед економікою РФ.

Зростання податків і цін вдарило по гаманцях росіян

Слідом за прес-конференцією Путіна, 1 січня Мінфін Росії оголосив про підвищення акцизів з 20% до 22%. Крім того, уряд заявив про введення нових податків на електроніку, включаючи ноутбуки і смартфони. У відповідь на ці податкові нововведення бізнес, що працює в Росії, підняв ціни на свої товари і послуги.

Логістичні компанії вже підняли тарифи на 10-20%, в той час як ціни на громадське харчування, фітнес, приватну медицину та освіту зросли в середньому на 8-10%, а IT і цифрові послуги подорожчали на 5-7%, йдеться в матеріалі.

Оголошення про підвищення податків, укупі з рішенням бізнесу підняти ціни і зростаючою інфляцією, викликало невдоволення громадян. Згідно зі звітом Джеймстаунського фонду (Jamestown Foundation), в Росії зростає кількість протестів, на яких громадяни висловлюють стурбованість станом економіки. Хоча демонстрації поки залишаються нечисленними, росіяни починають відчувати соціально-економічні наслідки уповільнення економіки, а також зростання податків і цін.

Російський бізнес також стає все більш песимістичним у своїх оцінках поточної ситуації.

Прогнози Світового банку - стагнація і загроза рецесії

Незважаючи на спроби уряду пом'якшити ситуацію, прогнози невтішні. Згідно зі звітом про зростання ВВП, опублікованим Світовим банком, російська економіка в 2025 році зросла всього на 0,9%. Для порівняння: в 2023 і 2024 роках зростання становило по 4%.

Світовий банк також прогнозує, що, виходячи з поточних тенденцій, у 2026 році економіка РФ зросте лише на 0,8%. Експерти банку відзначають, що економічному спаду сприяла "спотворена війною економіка, в якій жорстка грошово-кредитна політика, скорочення приватного кредитування і нестача робочої сили загальмували цивільне виробництво".

Вплив санкцій і війни на ринок праці

Санкції, введені міжнародним співтовариством у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну, теж поглибили економічні проблеми Росії. За даними бази даних санкцій Атлантичної ради (Atlantic Council), РФ втратила десятки мільярдів доларів. Понад 1000 компаній призупинили або припинили діяльність в Росії, що ще більше скоротило доходи бюджету.

В результаті країна стала сильно залежати від експорту енергоносіїв і роботи оборонної промисловості. Додаткові санкції проти енергетичного сектора і "тіньового флоту" з боку США, Великобританії, ЄС та інших країн ще більше обмежили доходи від нафти і газу.

Нарешті, триваюча повномасштабна війна вдарила по ринку праці та виробництву. Сотні тисяч працездатних чоловіків були мобілізовані. Їхній відхід із заводів і бізнесу призвів до кадрового голоду. Крім того, десятки тисяч солдатів повертаються з війни з ампутаціями або важкими пораненнями, що не дозволяє їм повернутися до роботи в промисловості. Втрати на фронті також посилюють дефіцит робочої сили. Через це виробляється і пропонується менше товарів і послуг, падають продажі і доходи, що гальмує зростання економіки.

В цілому дані Мінфіну РФ і Світового банку свідчать про те, що громадянам Росії варто готуватися до складного фінансового періоду в 2026 році. Путін вже визнав уповільнення економіки, а міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков раніше заявляв, що РФ "вже на межі сповзання в рецесію". Ці побоювання змусили уряд підвищити податки в спробі пом'якшити удар від поточних і майбутніх економічних викликів.

Однак точно сказати, чи ввійде Росія в рецесію в 2026 році, зараз не можна, заявляють журналісти.

