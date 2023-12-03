За словами Йошки Фішера, західноєвропейським ядерним державам, таким як Франція та Великобританія, не вистачить потенціалу, щоб упоратися з Росією.

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер закликав Європу стримувати Росію у світлі воєнних дій Росії проти України, зокрема, за допомогою ядерної зброї. В інтерв'ю виданню Zeit Online він висловив думку, що Німеччина не повинна мати ядерну зброю, але Європі необхідна власна програма ядерного стримування.

Член партії "Союз-90/Зелені" зазначив, що ситуація у світі змінилася, і вказав на ядерний шантаж з боку Путіна. Він висловив думку, що західноєвропейським ядерним державам, таким як Франція та Великобританія, не вистачить потенціалу, щоб упоратися зі зміненою ситуацією.

Фішер закликав нинішній уряд Німеччини інвестувати у виробництво конвенційної зброї.

Відео дня

"Нам необхідно відновити свій потенціал стримування. Поки в нас по сусідству знаходиться Росія, яка дотримується імперської ідеології Путіна, ми не можемо обійтися без стримування такої Росії", - вважає політик.

Фішер також висловив побоювання щодо альянсу зі Сполученими Штатами у разі обрання Дональда Трампа на наступних виборах.

"Сподіваюся, Америка та Європа залишаться союзниками. Але що станеться, якщо знову буде обрано Дональда Трампа? З урахуванням такого сценарію Європа має серйозно поставити запитання", - зазначив екс-керівник МЗС Німеччини.

Ядерна загроза з боку Росії

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв "взявся" за ядерний кийок. За його словами, намагання окупантів "відбити" колективний наступ України і Заходу очевидні "всім пристойним людям". При цьому армія РФ своєю присутністю в Україні нібито рятує світ від ядерної катастрофи.

Раніше у Росії підтвердили, що Білорусь не отримає "ядерну кнопку". За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, передачі контролю за ядерною зброєю будь-кому в рамках заходів, що здійснюються зараз, не відбувається.

Вас також можуть зацікавити новини: