'Пізно, Вася, пити боржомі': постпред України в ООН жорстко 'проїхався' по делегації РФ

Він висловив упевненість, що Росія не зможе виграти війну, і навіть високі ціни на нафту їй у цьому не допоможуть.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу закликав Європу та США посилити санкційний тиск на Росію, а також жорстко висловився щодо представника делегації РФ Василя Небензе, використавши відому приказку.

Під час свого виступу Мельник заявив, що нещодавнє скасування США санкцій щодо продажу російської нафти може принести Росії близько 10 мільярдів доларів лише за квітень, які підуть не на школи чи лікарні, а на фінансування війни Росії проти України, підкресливши, що цих грошей вистачить для виробництва до півмільйона "шахедів". У зв'язку з цим дипломат закликав американських союзників посилити санкційний режим і пожорсткувати свої позиції щодо РФ.

Він також закликав європейських партнерів ліквідувати російський "тіньовий флот", який допомагає обходити санкції, а також запропонував підвищити військову допомогу Україні до рівня 1% ВВП. За його словами, це "стане потужним сигналом Москві про те, що пан уже програв цю війну".

Він також висловив упевненість, що Росія не зможе виграти війну, і навіть високі ціни на нафту їй у цьому не допоможуть.

Звертаючись безпосередньо до представника РФ Василя Небензе, Мельник глумливо зауважив, що діяти вже пізно, використавши відому приказку.

"Пізно, Вася, пити боржомі", – сказав він, додавши англійською: "Коли нирки відмовили".

Він також порадив РФ "припинити нити і брехати" про ситуацію на фронті, зазначивши, що в середньому РФ втрачає близько 254 військових за кожен захоплений квадратний кілометр української території. За його словами, для окупації Донецької області Путіну доведеться відправити на смерть ще щонайменше півтора мільйона солдатів.

У РФ немає успіхів у війні

Як пишуть російські ЗМІ, Володимир Путін знизив публічну активність на тему війни проти України на тлі слабкого просування російських військ.

Так, з початку 2026 року Путін провів лише один захід, що безпосередньо стосувався війни проти України. Для порівняння – з 20 листопада і до кінця 2025 року російський диктатор провів щонайменше 6 заходів за участю військових.

Також видання WP пише, що цього року в Росії сильно проявилися наслідки санкцій і високих витрат на війну, і російська економіка виглядає дедалі нестабільнішою.

Вас також можуть зацікавити новини: