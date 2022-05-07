Водночас рішення не стосується російської дочки "Райфайзенбанку".

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) розірвала відносини з кількома банками в Росії з відкритими в RBI кореспондентськими рахунками. Водночас рішення не стосується російської дочки "Райфайзенбанку".

Про це повідомляє російський РБК.

"У квітні 2022 року Raiffeisenbank International прийняв оперативне рішення про припинення відносин з деякими банками-респондентами в Росії", - заявив представник банку.

Водночас він не відповів, які співпрацю з якими саме банками розірвано.

Як повідомляв УНІАН, раніше швейцарський банк Credit Suisse заморозив 10,4 мільярда франків (10,63 мільярда доларів) активів клієнтів у першому кварталі в рамках санкцій, запроваджених у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Водночас ЄС готується ще потужніше вдарити по фінансовій системі РФ. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що ЄС у шостому пакеті санкцій проти Москви готує відключення додаткових російських банків від SWIFT.

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