В Україні було оголошено повітряну тривогу, але ракета не долетіла і впала прямо в окупованому Криму.

Російська ракета, яку окупанти запустили з Сімферопольського району Криму, впала на території тимчасово окупованого півострова і влучила в житловий будинок.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" у Telegram повідомив про запуск ракети о 12:47 за київським часом. У цей самий час у південних областях України було оголошено повітряну тривогу.

"Запущена ракета далеко не полетіла і впала в селі Скворцове Сімферопольського району. Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією і ФСБ. Інших подробиць поки що немає. Інформація потребує підтвердження", - йдеться в наступній публікації.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія атакувала всі райони Київської області. Унаслідок повітряної атаки загинула жінка 1968 року народження і постраждав неповнолітній хлопчик.

Крім того, Дикий назвав головну мету російських ударів дронами по Україні.

"Ракет у росіян не вистачає. Тому треба віддати належне їхнім генералам. Що вони роблять? Для того, щоб збільшити шанси, що їхня ракета прилетить туди, куди потрібно... А ми ж ці ракети збиваємо, і досить непогано зараз збиваємо. Так от, що вони для цього роблять? Масово дешевими дронами перевантажують нашу ППО", - пояснив він.

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