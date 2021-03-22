Раніше Папа засудив тих, хто наживається на пандемії / фото REUTERS
Папа Римський Франциск порівняв расизм з вірусом, що мутує.
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"Расизм - це вірус, який швидко мутує і замість того, щоб зникнути, переховується і підстерігає в очікуванні", - написав він.
За його словами, випадки расизму продовжують соромити людей.
"Вони показують, що наш соціальний прогрес не такий реальний чи остаточний, як ми думаємо", - зазначив Папа Римський.
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