Групу спочатку назвали "Ферма", а потім перейменували в "Аукціон".

У штаті Техас школярі створили групу під назвою "Работоргівля" і призначали у ній ціну своїм темношкірим однокласникам.

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Групу у Snapchat спочатку назвали "Ферма", а потім перейменували в "Аукціон".

Учні середньої школи міста Аледо оцінили одного однокласника в 100 доларів, а іншого - в долар.

Директор шкільного кампуса Даніел Керолін Анслі заявила, що школярів притягли до дисциплінарного стягнення за "расові домагання і кіберзнущання". Темношкірі батьки і правозахисники вважають, що це підміна понять.

"Це не кіберзалякування, а расизм. Треба називати речі своїми іменами. Мене просто нудить від цього. Ким вони себе вважають?" - сказав один з бітьків Марк Граббс.

У поліції, яка почала розслідування інциденту, заявили, що "в шкільному окрузі немає місця расизму або ненависті".

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Автор: Людмила Жерновська