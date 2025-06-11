Трампісти стоять на позиціях ізоляціонізму, тоді як умовні рейганісти хочуть активного втручання США у глобальні справи, зокрема і в Україні.

В Республіканській партії США поглиблюється внутрішній розкол через стратегію Білого дому щодо війни в Україні. Сенатори-республіканці усе більш відверто критикують адміністрацію Трампа з недостатню підтримку Києва і загравання з агресором, пише Politico.

У середу під час слухань у Конгресі сенатори-республіканці розкритикували міністра оборони Піта Гегсета через спроби Білого дому завершити війну в Україні шляхом посилення контактів із Росією. Як зазначає Politico, "кричущий ідеологічний розкол" у Республіканській партії стає усе більш очевидним.

Сенатор Мітч Макконнелл — один із трьох республіканців, які свого часу виступили проти затвердження Гегсета на посаді — виступив головним критиком дій адміністрації Трампа.

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"Репутація Америки на кону. Чи будемо ми захищати союзників-демократів від авторитарних агресорів?" — сказав він на слуханнях щодо фінансування Пентагону.

Як пише Politico, розмова між Макконнеллом і Гегсетом дала рідкісну можливість побачити зростаючий розрив у поглядах на зовнішню політику всередині Республіканської партії. Макконнелл представляє те крило партії, яке орієнтується на лідерство США у світі, як у часи Рональда Рейгана. Натомість Гегсет є представником крила ізоляціоністів-трампістів, для яких "Америка понад усе".

"Ми не хочемо, щоб після цього конфлікту в заголовках газет було написано, що Росія перемогла, а Америка програла. Це надзвичайно важливо, якщо ми збираємося продовжувати грати у світі ту роль, яку, на думку переважної більшості членів Конгресу, ми все ще повинні грати", – сказав Макконнелл Гегсету.

Натомість Гегсет повторив улюблену мантру Трампа про його велич і авторитет.

"Володимир Путін знає, що президент Трамп сильний. Він знає, що його слово щось означає, і в результаті мирний переговорний процес в Україні створює враження сильної Америки, створює враження, що ми розуміємо стан світу", - сказав очільник Пентагону.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Дейн Кейн висловив сумнів, що Путін готовий зупинитися і домовлятися про мир, натомість Гегсет переконаний, що це "ще належить побачити".

Війна в Україні і США

Як писав УНІАН, на слуханнях в Конгресі Піт Гегсет публічно визнав, що Росія є агресором у війні проти України. Однак він відмовився відповідати, чия перемога у цій війні є кращим варіантом для США.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп має спрощене і навіть "наївне" уявлення про Україну та російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку озвучив колишній очільник ЦРУ, який свого часу допоміг Україні створити власні спецслужби.

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