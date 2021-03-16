Образа прозвучала на тлі військових навчань США та Південної Кореї.

Кім Є Чжон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, озвучила різке попередження на адресу адміністрації президента США Джо Байдена, затребувавши від американської сторони «не розпускати сморід».

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Як повідомляє CNN, таку заяву вона зробила незабаром після того, як в Білому домі повідомили, що безуспішно намагалися налагодити контакт з Пхеньяном.

«Ми користуємося цією можливістю, щоб попередити нову адміністрацію США, яка намагається розвіяти запах пороху над нашою землею. Якщо вона хоче спати спокійно в найближчі чотири роки, їй, для початку, краще утриматися від поширення смороду», - заявила Кім Е Чен.

Дане попередження прозвучало на тлі військових навчань США і Південної Кореї, які проводяться в урізаному форматі, як штабна симуляція.

Кім Є Чжон відіграє значну роль у тоталітарному північнокорейському суспільстві. Вона посідає посаду заступника завідувача відділу пропаганди і агітації ЦК Трудової партії. Її зухвалий виступ фактично став першим зверненням Пхеньяна до нової команди Білого дому.

Адміністрація Байдена і Північна Корея

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що влада Північної Кореї не відповіла на негласні дипломатичні запити з боку адміністрації нового президента США Джо Байдена.

Високопоставлений чиновник розповів, що Вашингтон робив спроби вийти на контакт з Пхеньяном з середини лютого, використовуючи кілька каналів. Проте, жодної відповіді з Північної Кореї не послідувало.

Зазначається, що спроби попереднього президента США Дональда Трампа переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми були провальними.

Представник адміністрації Байдена зазначив, що між США і Північною Кореєю, судячи з усього, понад рік не велося активного діалогу.

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Автор: Дмитро Захаров