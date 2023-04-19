Президент Німеччини заявив, що гасло "Ніколи більше" означало, що в Європі не повинна була знову повторитися війна на знищення. Однак зараз це відбувається в Україні.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його держава твердо стоїть на боці України в нелегкий момент, коли Київ знову повинен протистояти запеклій війні, яка "ніколи" не повинна була повторитися в Європі.

Про це політик заявив у важливий і водночас трагічний для німецького суспільства день - 80-ту річницю початку повстання у Варшавському гетто, цитує Der Spiegel.

З відповідною промовою Штайнмаєр виступив біля меморіалу під час церемонії, на якій були присутні президент Польщі Анджей Дуда та президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Як відомо, Польща одна з країн, де євреї зіткнулися з найбільшим геноцидом з боку нацистської Німеччини.

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"Сьогодні я стою перед вами і прошу у вас вибачення за злочини, скоєні німцями", - заявив він.

Штайнмаєр визнав, що під час єврейського повстання 1943 року німці вбили безліч невинних людей. За його словами, німецький народ усвідомлює свою відповідальність за ці злочини - вона "не має кінцевої точки".

Він нагадав, що після того страшного періоду німці обрали для себе нове гасло "Ніколи більше". Ця фраза для Європи та Німеччини означала, що спільними зусиллями ніколи не мала знову початися війна, подібна російському вторгненню в Україну.

"Ніколи більше - це означає, що ми твердо стоїмо на боці України разом з Польщею та іншими нашими союзниками", - заявив Штайнмаєр.

Повстання Варшавського гетто

Повстання Варшавського гетто - один з найстрашніших епізодів геноциду євреїв за період Другої світової війни, коли війська СС, під впливом ідеології Адольфа Гітлера, знищили мільйони євреїв. Йдеться про збройне повстання євреїв, яке сталося на території окупованої на той момент Польщі в 1943 році в період з 19 квітня по 16 травня. Тоді в протистоянні з німцями загинуло близько 7 тисяч захисників гетто. Ще 5-6 тисяч людей згоріли живцем через нацистів.

Останні заяви Штайнмаєра з приводу України

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року президент Німеччини в інтерв'ю "Німецькій хвилі" заявив, що поки що не бачить шляху виходу для закінчення війни в Україні. Ті, хто каже, що його знають, багато на себе беруть, заявив політик.

Раніше він характеризував злочини військ РФ в Україні, як "жорстку і загарбницьку війну".

Вже у грудні 2022 року німецькі ЗМІ повідомили, що лідер Німеччини намагається вплинути на російського президента Володимира Путіна через Китай. Повідомлялося, що тему України він обговорив у розмові з главою КНР Сі Цзіньпіном.

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