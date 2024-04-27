Зокрема китайська компанія Sinno Electronics виступила міжнародним спонсором одного із заходів у Москві, який відбувся цього року.

У Москві на початку квітня відбулася конференція "ЕкспоЕлектроніка", яка є головною можливістю для найсучасніших російських технологічних компаній укласти договори з тими, хто приймає рішення в країні щодо секторів безпеки та оборони. Також на цьому заході були присутні китайські виробники. Це говорить про те, що Пекін розширено впливає на російську економіку, особливо у сфері сучасних технологій, доступ до яких стає складнішим для компаній РФ після того, як країна-агресор почала вторгнення в Україну, що викликало багато західних санкцій, пише Newsweek.

За даними журналістів, в цьому році на виставці у РФ було представлено 348 китайських компаній, в той час як самих російських було 369.

"Ця траєкторія відображена в кількості китайських і гонконзьких експонентів на нещодавніх виставках ExpoElectronica. У 2023 році їх було лише 119, у 2022 році - 57, а у 2021 році - вісім. Щонайменше три компанії, які беруть участь у цьогорічній виставці ExpoElectronica, вже потрапили під санкції США за допомогу росіянам в обході міжнародних торговельних обмежень", - зазначили у публікації.

За даними Міністерства фінансів США, компанія IMAXChip Technology потрапила під санкції в грудні 2023 року через "численні поставки передової електроніки в Росію", серед яких і підсанкційна фірма "Акрол". Відомо, що IMAXChip увійшла до п'ятірки найбільших російських джерел іноземної мікроелектроніки.

Також тоді під санкції потрапила компанія Izzition E-Technology через її використання "російським урядом для закупівлі електронних компонентів". Зазначається, що компанія займається торгівлею, зокрема напівпровідниками, від імпорту яких значною мірою залежить озброєння РФ.

Крім того, під обмеження потрапила компанія Sinno Electronics, яка співпрацювала з "Радіоавтоматикою", що спеціалізується на закупівлі іноземних товарів для російської оборонної промисловості. Також компанія торгує напівпровідниками серед інших електронних товарів.

"Sinno, усвідомлюючи обмеження на експорт до Росії, підтримувала постійні відносини з "Радіоавтоматикою" до і після подальшого вторгнення Росії в Україну", - зазначили у Міністерстві фінансів США у вересні 2022 року.

У виданні додали, що Sinno навіть виступила міжнародним спонсором цьогорічного заходу у Москві.

Співпраця між Китаєм та РФ: що відомо

Раніше американські чиновники повідомили, що китайські компанії допомагають російській збройній промисловості та нарощують безпрецедентні обсяги, які допомогли переломити хід війни в Україні.

До прикладу, імпорт верстатів з Китаю допоміг РФ збільшити виробництво балістичних ракет. Водночас у КНР відповіли на звинувачення у допомозі Росії та заявили, що не постачають зброю жодній зі сторін, проте нормальна торгівля з Москвою не має перериватися або обмежуватися.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив китайську технологічну підтримку Росії. За його словами, "Пекін продовжує розпалювати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни".

"Минулого року Росія імпортувала 90 відсотків своєї мікроелектроніки з Китаю, що використовується для виробництва ракет, танків і літаків", - наголосив він.

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