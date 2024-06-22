Путін попередив, що може озброїти КНДР у відповідь на послаблення обмежень на використання Україною західних військ.

Підтримка російського правителя Володимира Путіна військових амбіцій Північної Кореї показала, що він може завдати проблем США та їхнім союзникам з НАТО іншими способами, окрім агресії в Україні, повідомляє The New York Times.

Видання зазначило, коли США та їхні союзники заявили, що Україна може вдарити по російській території своєю зброєю, Путін почав посилювати ядерні погрози. Так, він ініціював навчання з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї у РФ та сказав, що Москва розгляне можливість зміни доктрини, яка визначає, коли вона використовуватиме свій ядерний арсенал. Окрім того, диктатор нагадав європейським країнам, які не є членами НАТО, про їхні малі території, маючи на увазі, що їх можна легко знищити.

Підписавши акт про взаємну оборону з КНДР він попередив, що може озброїти Кім Чен Ина у відповідь на послаблення обмежень на використання Україною західних військ.

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"Захід постачає зброю в Україну і каже: "Ми тут взагалі нічого не контролюємо". Ми також можемо сказати, що ми комусь щось передали, а потім нічого не контролюємо. Нехай подумають про це", - сказав Путін під час свого візиту до Північної Кореї.

Також у матеріалі зазначили, що зловісні попередження очільника Кремля внаслідок поїздки до Азії поставили Росію та Захід у новий виток ескалації щодо України. The New York Times вважає, що вони відбуваються на тлі відволікання й політичної невизначеності серед головних прихильників Києва, а на горизонті вибори в Сполучених Штатах і Франції, які потенційно можуть змінити ситуацію.

"Окрім використання ядерної зброї чи спричинення нових руйнувань на полі бою в Україні, російський лідер прагне довести, що він може чинити тиск і протистояти Заходу іншими способами та в інших місцях", - йдеться у матеріалі.

Водночас директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв наголосив, що Росія сповнена рішучості отримати від Заходу плату за військову підтримку України і вона готова вчинити кілька незворотних дій, наприклад, поділитися складними військовими технологіями з Північною Кореєю.

Угода між РФ та КНДР - реакція світу

Як раніше писав УНІАН, Південна Корея викликала посла РФ через угоду між Москвою та Пхеньяном. Там заявили, що така співпраця країн є порушенням резолюцій Радбезу ООН.

"Конкретні заходи будуть оголошені пізніше, і буде цікаво подивитися, як відреагує Росія, а не розкривати наші плани заздалегідь", - зауважив радник президента з національної безпеки Чан Хо Чжин.

Своєю чергою в Україні теж відреагували на такий пакт між Північною Кореєю та Росією. Радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк наголосив, що "підписання цього пакту - це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР".

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