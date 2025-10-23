Катерина Гірник

Росія таємно використовувала підставні компанії для купівлі західних технологій і створення мережі спостереження в Арктиці, де базуються її підводні човни.

Росія захищає свій атомний підводний флот в Арктиці за допомогою системи підводного спостереження, для створення якої використовує високотехнологічне обладнання, придбане в американських і європейських компаній через секретну мережу закупівель. Про це пише The Washington Post, посилаючись на оприлюднені фінансові та судові документи й інформацію західних спецслужб.

"Маскуючи свою роль в угодах через підставні компанії, Росія змогла отримати чутливі гідроакустичні системи, підводний безпілотник, здатний працювати на глибині до 3000 метрів, складні підводні антени і цілий флот кораблів, які видавали себе за комерційні або дослідницькі судна, виконуючи при цьому монтажні роботи для російських військових", - пише видання.

Як зазначають американські та західні експерти з безпеки, це є частиною секретного багаторічного проєкту зі створення невидимої мережі спостереження в Арктиці, де діють російські підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами на випадок ядерного конфлікту зі Сполученими Штатами.

Зокрема, російська система спостереження під назвою "Гармонія" використовує датчики морського дна для виявлення американських підводних човнів, що наближаються до російських військово-морських "бастіонів". Це перешкоджає спробам Заходу відстежувати або, в разі початку війни, знищувати російські підводні човни, які забезпечують Росії можливість завдати ядерного удару, навіть якщо її наземні ракетні шахти будуть виведені з ладу.

Схема закупівель

Зазначається, що в центрі мережі закупівель для "Гармонії" перебувала компанія Mostrello Commercial Ltd., головний офіс якої розташований на Кіпрі, і яка служила прикриттям для російського військово-промислового комплексу, закупивши чутливе обладнання на суму в десятки мільйонів доларів:

"Документи простежують транзакції Mostrello, що охоплюють понад десять років і в яких брали участь компанії зі США, Великої Британії, Норвегії, Швеції, Італії та інших країн-членів НАТО. У відповідь на запити преси представники багатьох із цих компаній заявили, що не порушували свідомо жодних законів або експортних обмежень і отримали від Mostrello запевнення в тому, що покупки здійснювали в цивільних або комерційних цілях".

Згідно з наявними даними, Мострелло придбала гідролокатори, які можна встановлювати на корпусах кораблів для картографування морського дна. Компанія також закупила сотні миль оптоволоконного кабелю західного виробництва і підводних антен, які, на думку експертів, можна використовувати для передавання сигналів із датчиків, які шукають американські підводні човни, на надводні станції, що збирають і аналізують дані спостереження.

Компоненти, замовлені компанією Mostrello, часто спочатку доставляли за адресами в Німеччині, що знижувало контроль з боку постачальників. При цьому Mostrello заявила, що закуповує обладнання "для обстеження кабельних ліній у Балтійському морі", сказав Єнс Стенструп, голова ради директорів R2Sonic, техаської компанії, яка продавала гідролокатори компанії Mostrello у 2015 та 2017 роках, додавши, що "усе виглядало чесно".

Плани Росії в Арктиці

Раніше данські чиновники висловлювали побоювання, що РФ протягом останніх двох десятиліть дедалі більше посилює свої наступальні можливості в Арктиці. Також повідомлялося, що країна інвестує 8,5 млрд доларів в оборонний потенціал, включно з посиленням присутності в Гренландії.

План охоплює два нові арктичні патрульні кораблі, морський патрульний літак, підводний кабель у Північній Атлантиці, нові безпілотники і будівництво штаб-квартири Об'єднаного арктичного командування.

