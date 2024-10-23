РФ також поширювала дезінформацію, спрямовану на розпалювання ворожнечі, і може мати на меті заохочення до жорстоких протестів.

Російські "групи" створювали та допомагали поширювати вірусну дезінформацію, спрямовану проти кандидата у віцепрезиденти США від Демократичної партії Камали Гарріс Тіма Волза. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого співробітника розвідки США.

Зазначається, що контент, який включає безпідставні звинувачення щодо часу роботи губернатора Міннесоти вчителем, містить кілька ознак того, що ним маніпулювали. Так, аналітики виявили підказки, які пов’язують контент із російськими операціями з дезінформації. Цифрові дослідники вже пов’язали відео з Росією, але заява у вівторок є першим випадком, коли федеральна влада підтвердила зв’язок.

"Дезінформація, націлена на Волза, узгоджується з російською дезінформацією, спрямованою на підрив кампанії Камали Гарріс та Волза. За словами офіційних осіб, Росія також поширювала дезінформацію, спрямовану на розпалювання ворожнечі та розбіжностей перед голосуванням, і може мати на меті заохочення до жорстоких протестів після дня виборів", - пише видання.

Відео дня

ЗМІ нагадує, що минулого місяця аналітики Microsoft виявили, що вірусне відео, в якому безпідставно стверджується, що Гарріс залишила жінку паралізованою внаслідок аварії 13 років тому, було російською дезінформацією. А нещодавно з’явилося відео, на якому зображений чоловік, який стверджував, що він колишній учень Волза, який начебто сексуально домагався його багато років тому. При цьому приватні дослідники дійшли висновку, що відео було підробленим і що людина на кадрах не була тим, за кого себе видає:

"Деякі дослідники також припустили, що відео може містити докази того, що воно було створене за допомогою штучного інтелекту, але федеральні чиновники не дійшли такого висновку, сказавши лише, що відео містить численні ознаки маніпуляцій".

Вибори у США - останні новини

Білий дім готує звинувачення проти Росії за втручання у вибори США-2024. За даними CNN, Кремлю підконтрольні деякі ЗМІ та різні онлайн-платформи, які використовуються росіянами для поширення дезінформації, спрямованої на американських виборців.

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