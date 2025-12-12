За словами Хакана Фідана, деякі рішення є дуже важкими для України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір щодо врегулювання війни. Про це він сказав в інтервʼю CNN Turk.

"Тут Європа повинна допомогти Україні у прийнятті певних складних рішень разом з Україною. Дійсно, деякі вибори, деякі рішення є дуже важкими для України. Але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага, тут потрібно усунути зло, тобто погане... Тобто потрібно зробити вибір. Я знаю, що це важко для них. Особливо питання території є неймовірно важким. Нехай Бог нікому такого не дасть", - зазначив Фідан.

За його словами, такі рішення є складними і що є вимоги щодо гарантій на майбутнє. Дипломат додав, що це також складно, але Туреччини продовжує сприяти переговорам між двома сторонами конфлікту.

Фідан запевнив, що Стамбул готовий знову організувати мирні переговори, а також нагадав, що минулого літа було проведено три раунди перемовин.

Політик додав, що під час цих переговорів було досягнуто значного прогресу у питанні обміну полоненими та інших гуманітарних факторів.

"Це підготувало ґрунт для переговорів, що тривають сьогодні. Ми готові відігравати цю позитивну роль. Подивіться, зараз Чорне море стало полем битви. Війна поширилася на Чорне море. Зараз у Чорному морі атакують торгові судна, танкери. Тобто, якщо війна триватиме, вона пошириться і на інші регіони Європи. Тобто, не дай Боже, вона повинна зупинитися тут", - попередив глава МЗС Туреччини.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що лише Зеленському не подобається мирний план США, тоді як його люди в захваті. Він додав, що Вашингтон був близький до домовленостей і з Москвою, і з Києвом.

"Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї угоди", - сказав американський лідер.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав США не схиляти Зеленського до несправедливого миру. Також він вважає, що мирна угода між Україною і Росією не може бути укладена без участі Європи.

"Було б помилкою примушувати президента України до миру, який його народ не підтримає після чотирьох років страждань і смертей. Тому ми ясно даємо зрозуміти, що демонструємо стійкість у своїй підтримці України в досягненні спільних цілей", - додав Мерц.

