Горить одна з будівель у російському Шебекіно.

У Бєлгородській області РФ сталася "бавовна". Як зазначає місцева влада, стався обстріл міста Шебекіно.

Тим часом місцеві пабліки діляться кадрами з місця події. Як свідчать фото, прилетіло в одну з будівель міста. Вона зруйнована, вирує пожежа.

Місцева влада закликала людей спуститися в укриття. Деталей "прильоту" не повідомляють.

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Тим часом український активіст Сергій Стерненко натякнув, що прилетіло в одну з будівель, пов'язаній з боєприпасами та особовим складом окупантів.

Вибухи в прикордонних областях Росії

У межують з Україною областях Росії, зокрема, в Бєлгороді і області РФ, періодично чують вибухи. Наприклад, 6 листопада, в Грайворонському районі Бєлгородської області прогриміла серія потужних вибухів, загорілася нафтобаза. Традиційно російська влада звинуватила Україну.

22 жовтня серію вибухів чули в Шебекіно. Нібито загинули дві людини.

Кількома днями раніше повідомляли про "приліт" у самому Бєлгороді. Снаряд нібито потрапив в об'єкт енергосистеми.

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