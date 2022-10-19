У Бєлгороді є новий "приліт" в об'єкт інфраструктури.
У російському місті Бєлгород снаряд влучив в об'єкт інфраструктури, унаслідок "прильоту" є руйнування, написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram.
За його словами, пошкодження об'єкта не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста.
"Зафіксовано влучання снаряда на один з об'єктів інфраструктури міста Бєлгород. Руйнування незначні... Всі оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", - додав він.
У мережі повідомили, що після "прильоту" в Бєлгороді піднімався дим, була серія вибухів, і у деяких жителів пропало електропостачання.
Ситуація в Бєлгороді - важливі новини
Бєлгород розташований біля кордону з Україною. Саме з Бєлгородської області окупанти запускають ракети по Харківській області.
У регіоні періодично лунають вибухи. 11 жовтня у місті Шебекіно був "приліт", загорілася підстанція, і частина жителів залишилася без електрики й води. В'ячеслав Гладков звинуватив в обстрілі підстанції армію України.
Примітно, що 10 і 11 числа РФ здійснила масовану атаку на українські міста, були пошкоджені низка інфраструктурних об'єктів, виникли проблеми з електропостачанням, загинули 20 осіб, а понад 100 - травмувалися. Україна довелося припинити експорт електроенергії.