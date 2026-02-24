Путін знайшов у України 'ядерний компонент' і цинічно звинуватив її в зриві переговорів

За словами Путіна, Україні не вдається завдати Росії стратегічної поразки.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито розглядає можливість використання "ядерного компонента". Таку заяву він зробив під час засідання колегії ФСБ.

"Противник не гребує жодними засобами: ось уже в ЗМІ дійшла інформація про його намір використовувати навіть якийсь ядерний компонент. Розуміють, напевно, чим це може закінчитися", - сказав Путін.

Також кремлівський диктатор заявив, що Україна нібито хоче підірвати газові системи по дну Чорного моря.

"Це Турецький і Блакитний потік. Не знають, що зробити, щоб зруйнувати цей мирний процес із спробою врегулювання дипломатичними засобами. Всі роблять для того, щоб вчинити якусь провокацію і зламати все, що, акуратно скажу, досягнуто на цьому переговорному треку", - додав він.

Крім того, за словами Путіна, Україні не вдається завдати Росії стратегічної поразки. Він також сказав, що українці "самі себе доведуть до якоїсь крайньої межі, потім пошкодують".

Путін вважає, що він все ще може виграти війну

Раніше Sky News писало, що російський диктатор Володимир Путін все ще вірить у те, що він може виграти війну проти України. Журналісти зазначили, що глава РФ не змінив своїх цілей щодо викорінення України як незалежної суверенної держави.

У виданні підкреслили, що недавні поразки російських військ на полі бою не похитнули переконання Путіна, тому існують серйозні сумніви в його щирості в переговорах щодо припинення війни.

