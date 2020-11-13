Сторони повинні обмінятися військовополоненими й тілами загиблих.

Російські війська ввійшли на територію Нагірного Карабаху. Там вони дислокуються як «миротворці».

Довгі колони військової техніки потрапили на фото. Машини минали гірські села і тіла загиблих.

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Згідно з досягнутими домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається так званий «миротворчий контингент» Російської Федерації.

Внутрішньо переміщені особи та біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців.

Сторони повинні обмінятися військовополоненими, іншими утримуваними особами й тілами загиблих. Водночас країни домовилися розблокувати економічні й транспортні зв’язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який забезпечуватиме зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпати місто Шушу.

Що відомо про війну в Нагірному Карабасі

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Відтоді Азербайджан не контролював не тільки власне Нагірний Карабах, але і ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: УНІАН