За словами президента, аби досягнути миру, Україні потрібна сильна армія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не є дипломатом, адже наразі неможливо завершити війну лише за допомогою дипломатії.

"Поки дипломати говорять, гармати мовчать, значить Путін - не дипломат. Тобто треба шукати інші інструменти, окрім дипломатії, треба сильна армія, треба бути сильними, ці люди розуміють лише силу. Я бачу саме тільки такі шляхи: посилення на полі бою і паралельно посилення міжнародної політики", - зауважив він під час пресконференції після саміту миру.

Також президент додав, що вважає непоганим початком саміт миру щодо прояву дипломатії.

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Крім того, Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чи достатня наразі військова допомога для України.

"Допомога є. Є серйозні пакети. Чи її достатньо, щоб перемогти? Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим. Працюємо щоденно", - запевнив глава держави.

Своєю чергою Зеленський заявив, що наразі Путін бореться лише сам за себе, адже розуміє, що він ізольований від світу.

"Він ізольований не повністю. На жаль, є люди, які балансують досі, незважаючи на весь тероризм, що він приніс, і не тільки в нашу державу. Багато країн світу: і Африка, і Сирія, всюди. На мою думку, він бореться виключно за себе. Як він може побороти ту ізоляцію, яка зараз, це вже не вісімка, він вже не гравець для багатьох країн. До речі, для Китаю він також не гравець, я впевнений в цьому", - зазначив президент.

За словами Зеленського, завданням України є зробити все, аби його ізоляцію зрозуміло і його суспільство, щоб у нього був тиск і всередині РФ.

"Тоді є можливість, я думаю, закінчити цю війну дипломатично. Хоча я вважаю, що у нього є в планах, він думає, що може розділити Європу і інші союзи, тим, що може спровокувати вторгнення в інші держави, включаючи НАТО для того, щоб спробувати розбити єдність. Треба не допустити цього, Україна - це ключ. На жаль, ми платимо своїм життям, але поки Україна стоїть, у світу є шанс, щоб не почалась глобальна війна", - зауважив глава держави.

Інші заяви Зеленського під час пресконференції

Володимир Зеленський заявив, що Росії не потрібен мир, проте він потрібен Україні. За його словами, Путін своєю "мирною пропозицією" підтвердив, що не збирається закінчувати війну, а хоче і далі захоплювати території.

Крім того, президент України відповів, чи відчуває Україна послаблення військової підтримки від союзників. Він запевнив, що саміт миру навпаки показує її посилення.

Також глава держави зауважив, що Україні важливе слово переважної кількості країн світу для того, щоб тиснути на Росію.

"Тиснути можна двома шляхами. Перший - дипломатичний, тим, чим ми можемо. Саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Що стосується другого шляху, то це міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю, країну та державність", - підкреслив Зеленський.

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