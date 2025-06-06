Зеленський може бути присутнім на вечері перед самітом, але не на основному засіданні.

Очікується, що український президент Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО в Гаазі, хоча Альянс ще офіційно не підтвердив, чи запрошений він насправді. Водночас, як пише Reuters, чиновники НАТО намагатимуться організувати зустрічі так, щоб Зеленський міг бути присутнім, не провокуючи президента США Дональда Трампа.

"Дипломати кажуть, що він може бути присутнім на вечері перед самітом, але його не допускатимуть на основне засідання саміту. При цьому все ще незрозуміло, чи буде коротка заява саміту визначати Росію як загрозу, чи висловлюватиме підтримку Україні", - пише видання.

Зазначається, що такі перестороги мають одну мету - не розлютити Вашингтон, а тим більше не спровокувати повторення лютневого скандалу в Білому домі між Трампом і Зеленським, який майже зруйнував міжнародну коаліцію, що підтримує Київ.

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"Європейські члени НАТО, які бачать у Росії екзистенціальну загрозу, а в НАТО - головний засіб протидії їй, хочуть продемонструвати свою постійну тверду підтримку Україні. Але вони також відчайдушно намагаються не розлютити нестабільного Трампа", - підкреслює видання.

Водночас один із дипломатів НАТО в коментарі Reuters визнав, що якщо Зеленський не візьме участі в саміті в будь-якій формі, це буде "як мінімум піар-катастрофою".

Також Reuters зазначає, що саміт і письмова заява, яка його супроводжує, найімовірніше, будуть незвично короткими, щоб звести до мінімуму ймовірність спалахів або розбіжностей.

При цьому Зеленському, можливо, доведеться задовольнятися запрошенням на передсамітнову вечерю, влаштовану королем Нідерландів Віллемом-Олександром, кажуть опитані Reuters дипломати.

До того ж, на відміну від попередніх двох щорічних самітів НАТО, лідери не планують проводити офіційне засідання Ради НАТО-Україна. Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що таку роль могла б виконати робоча вечеря з міністрами закордонних справ або міністрами оборони.

"Багато союзників хочуть, щоб Зеленський був на саміті, але є гнучкість щодо точного формату, який дозволив би його присутність", - сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Україна на саміті НАТО

Як писав УНІАН, у травні західні ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп нібито не хоче бачити Володимира Зеленського на саміті НАТО в Нідерландах. Однак, на щастя, вирішальне слово в цьому питанні було не за Вашингтоном.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі. На саміті також буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україну офіційно запрошено до участі в саміті НАТО. При цьому він не уточнив, чи включало запрошення самого Зеленського.

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