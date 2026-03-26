США офіційно зняли санкції проти одного з головних промислових підприємств Білорусі

"Білоруськалій" - одне з найбільших світових виробників мінеральних калійних добрив.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США офіційно зняло санкції проти "Білоруськалію" та пов’язаних із ним структур – Білоруської калійної компанії та українського ТОВ "Агророзквіт". Відповідна інформація була опублікована на сайті OFAC.

Зняття санкцій відбулося після звільнення Олександром Лукашенком політичних в’язнів. Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі помилував 250 політичних в'язнів "засуджених за злочини екстремістського спрямування".

Калійна сіль - один із головних експортних продуктів Білорусі та найбільш значним мінеральним ресурсом країни. Державна компанія "Білоруськалій", разом із російським "Уралкалієм" та двома американськими компаніями, входить до числа найбільших світових постачальників калійної солі.

Після запровадження США санкцій проти "Білоруськалію" у 2021 році Мінськ перенаправив продаж калійних добрив через Росію, що збільшило економічну залежність Лукашенка від Кремля.

У 2022 році через вторгнення Росії в Україну Канада, Європейський Союз та Швейцарія запровадили санкції проти "Білоруськалію" та "Білоруської калійної компанії". У січні 2023 року "Білоруськалій" потрапив до санкційного списку України.

У серпні 2024 року Білоруський розслідувальний центр, Белсат, "Схеми", Кіберпартизан та OCCRP опублікували розслідування, у якому йдеться, що для обходу санкцій проти "Білоруськалію" використовується кіпрська компанія, пов’язана з оточенням білоруського державного діяча Віктора Шеймана.

Раніше США оголосили про часткове скасування санкцій проти Білорусі. Повідомлялося, що санкції будуть скасовані щодо кількох білоруських банків та компаній-виробників калійних добрив. Американці пообіцяли, що скасування санкцій буде швидким.

А ще раніше Міністерство фінансів США пом’якшило санкції проти Росії. 13 березня стало відомо, що Вашингтон тимчасово дозволив продаж російської нафти та нафтопродуктів на тлі блокування Ормузької протоки Іраном. Це зробили для того, щоб "збільшити глобальний обсяг існуючих поставок".

