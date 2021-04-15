Байден заявив, що загроза обумовлена шкідливою закордонною діяльністю Росії, що загрожує нацбезпеці, зовнішній політиці та економіці США.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки у зв'язку з діями РФ.

Відповідне звернення до Конгресу опубліковано на сайті Білого дому у четвер, 15 квітня.

Байден заявив, що загроза обумовлена шкідливою закордонною діяльністю Росії, що загрожує нацбезпеці, зовнішній політиці та економіці США.

"Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів, яку представляють певні шкідливі дії Уряду Російської Федерації", - йдеться в листі.

Серед таких дій у листі Байдена вказані:

зусилля з підриву вільних і демократичних виборів у США і в країнах-партнерах;

залучення та підтримка злочинної діяльності, пов'язаної з кібератаками проти США та їхніх союзників;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для нацбезпеки США;

порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу територіальної цілісності держав.

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Санкції США проти Росії

Сьогодні, 15 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.

Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів

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Автор: Олександр Топчій