Джо Байден виступив з інавгураційною промовою.

Джо Байден пообіцяв стати "президентом для всіх американців", включаючи тих, хто не підтримав його кампанію під час його інавгурації.

"Я буду боротися за тих, хто не підтримав мене, так само як і за тих, хто підтримав», - сказав Байден.

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"Що стосується всіх, хто підтримував нашу кампанію, я смиренно ставлюся до тієї долі, яку ви нам надали. Дозвольте мені сказати це всім тим, хто нас не підтримував. Послухайте мене, як ми рухаємося вперед. Якщо ви все ще не згодні, нехай буде так. Це демократія. Це Америка. Право на мирну незгоду в рамках нашої республіки, можливо, найбільша сила цієї нації. Однак, вислухайте мене ясно. Незгода не повинна вести до роз'єднання. І я клянуся в цьому перед вами. Я буду президентом для всіх американців. Для всіх американців. І я обіцяю вам, що я буду боротися за тих, хто не підтримав мене, так само сильно, як і за тих, хто підтримав».

Інавгурація Байдена

20 січня 2021 року Джо Байден прийняв присягу президента США.

Також присягу віце-президента прийняла Камала Гарріс.

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Автор: Андрій Василюк