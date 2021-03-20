Звинувачення повідомляє, що російські шпигуни збирали інформацію про Болгарію, НАТО і Європейський союз.

У Болгарії заарештували шістьох посадовців Міністерства оборони та військової розвідки країни за шпигунство на користь Росії.

Головний прокурор Болгарії Іван Гешев звинуватив заарештованих зокрема, у передачі інформації, яка є "особливо важливою для національної безпеки Болгарії, ЄС, НАТО та Сполучених Штатів", пише Голос Америки.

Гешев назвав операцію "безпрецедентною з 1944 року". Щоб затримати шпигунів, правоохоронці обшукували всі автомобілі на дорогах біля Софії. Одного з підозрюваних затримали поблизу російського посольства.

Серед доказів болгарські правоохоронці надали відео того, як підозрювані знімають на мобільний телефон зображення на екрані своїх комп'ютерів. Також повідомляється про неодноразові зустрічі підозрюваних із російськими дипломатами, передачу носіїв інформації.

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Як пишуть ЗМІ із посиланням на болгарських правоохоронців, оплата за шпигунську діяльність не була великою. Згідно з даними спостереження, учасники шпигунського осередку обмінювали гроші, які їм давали в конвертах. Сума складала 1000-1500 євро на місяць.

За повідомленням прес-секретаря Генеральної прокуратури Сійкі Мілевої, колишній високопоставлений співробітник військової розвідки Болгарії вербував людей, що мають доступ до секретної інформації про Болгарію, НАТО і Європейському союзі. Лідер групи використовував свою дружину для передачі зібраної інформації посольству Росії в Софії. Група оперувала довгий час, слідство триває, зазначає Голос Америки.

Болгарські ЗМІ зазначають, що організатор шпигунської мережі в минулому проходив навчання в навчальному центрі ГРУ.

Своєю чергою, посольство Росії в Болгарії закликало не "демонізувати" Москву. "Ми очікуємо, що міркування про буцімто роль Росії в розвідувальній роботі проти інтересів Болгарії буде припинено до рішення суду", - додало відомство в заяві.

Натомість у США заявили про підтримку Болгарії і запевнили, що уважно спостерігають за розслідуванням.

"Болгарія - друг, союзник по НАТО та партнер. Ми уважно спостерігаємо за розслідуванням підозр щодо російського шпигунського осередку в Болгарії. США рішуче підтримують суверенітет Болгарії і разом з болгарами виступають проти такої зловмисної діяльності на їхній території", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Велика Британія також висловила підтримку Болгарії у протидії зловмисної діяльності Росії.

"Велика Британія підтримує Болгарію проти російської зловмисної діяльності, яка прагне зашкодити суверенітету нашого союзника по НАТО. Ми повною мірою підтримуємо зусилля Болгарії із викриття підозрюваного шпигунського осередку, а також кроки із протидії ворожим діям Росії на її території", - заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

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Дипломатичні війни Болгарії та Росії

У вересні 2020 року в Болгарії почали досудове провадження за статтею про шпигунство щодо двох дипломатів з Росії. Слідство вважає, що з 2016 року по теперішній час росіяни збирали для російської військової розвідки інформацію про плани модернізації армії Болгарії та технічної придатності її військової техніки.

У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило персоною нон грата дипломата посольства Росії через дії, несумісні з його дипломатичним статусом.

У січні 2020 року з Болгарії вислали двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Це були перший секретар консульського відділу посольства РФ і співробітник торгового представництва РФ. За версією болгарської влади, росіяни збирали інформацію про механізми виборчого процесу в республіці, а також дані про енергетику.

У жовтні 2019 року Болгарія вислала ще одного першого секретаря посольства Росії, запідозреного в шпигунстві.

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Автор: Олександр Топчій