У посольстві Росії в Гаазі заявили, що Нідерланди не надали Москві жодних доказів протиправних дій з боку росіян.

Нідерланди оголосили про висилку двох російських дипломатів, яких запідозрили в шпигунстві в секторі високих технологій.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Національне управління розвідки та безпеки AIVD.

За його відомостями, один з дипломатів, працюючи на російську Службу зовнішньої розвідки (СЗР), збирав інформацію, яка пов'язана з наукою і технологіями.

"СЗР розвивала контакти з людьми, які мають доступ до чутливої ​​інформації в хай-тек-секторі", - стверджує нідерландська спецслужба.

Також в її повідомленні йдеться, що багато відомостей про штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології, які цікавили росіян, пов'язані як з цивільним, так і військовим застосуванням.

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Імена дипломатів при цьому не називаються.

Агентство Reuters у зв'язку із заявою AIVD пише, що в 2018 році влада Нідерландів запобігла спробі агентів російської розвідки шляхом хакерської атаки отримати доступ до даних Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), офіс якої розташований у Гаазі.

У посольстві Росії в Гаазі у відповідь на заяву AIVD сказали, що Нідерланди не надали Москві жодних доказів протиправних дій з боку росіян.

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Автор: Світлана Закелова