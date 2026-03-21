Швейцарія оголосила про ембарго на поставки зброї США

Швейцарці посилаються на свій традиційний нейтралітет.

Швейцарія оголосила про призупинення поставок зброї до США, доки триває війна проти Ірану. Про це повідомляє Politico.

За словами швейцарських урядовців, вони не підписуватимуть жодних нових ліцензій на експорт військових матеріалів до країн, що беруть участь у конфлікті, оскільки Швейцарія дотримується військового нейтралітету.

Однак існуючі ліцензії на експорт зброї до США можуть продовжуватися, доки вони не мають відношення "до війни на даний момент", кажуть урядовці.

Також буде перевірено експорт товарів подвійного призначення.

При цьому урядовці похвалилися тим, що Швейцарія не видавала ліцензій на експорт зброї Ізраїлю чи Ірану протягом "кількох років".

Як Швейцарія блокувала поставки зброї Україні

В попередні роки Швейцарія, дотримуючись політики нейтралітету, блокувала поставки деяких зразків зброї та боєприпасів до України, відмовляючи іншим країнам у реекспорті військових матеріалів швейцарського виробництва.

Президент країни Ален Берсе у квітні 2023 року прямо заявив, що Швейцарія не порушуватиме свої закони про нейтральний статус заради постачання зброї Україні.

Зокрема це стосувалося запитів від Німеччини. У квітні 2022 року Швейцарія заборонила реекспорт боєприпасів для бойових машин піхоти Marder, мотивуючи це збереженням нейтралітету. У листопаді 2022 року було відхилено запит на передачу 12 400 снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard, оскільки, за словами швейцарської влади, "дозвіл порушив би принцип рівного ставлення в законі про нейтралітет". Подібні відмови отримували й інші країни.

У червні 2023 року парламент і Федеральна рада країни остаточно відмовили в поставці Україні 96 списаних танків Leopard 1, оскільки такий крок "суперечив би Закону про військові матеріали і спричинив би коригування політики нейтралітету".

Вас також можуть зацікавити новини: