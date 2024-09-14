Дві країни поглибили свої військові зв'язки за останні два роки.

Китайський лідер Сі Цзіньпін відвідає Росію наступного місяця для участі в саміті блоку економік, що розвиваються, БРІКС, підтвердив міністр закордонних справ Китаю Ван І, пише Associated Press.

Зазначається, що це є кроком, який зроблено в той час, коли Москва і Пекін прагнуть протистояти глобальному впливу Заходу.

Ван І зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в четвер, і вони привітали зв'язки між двома країнами. Міністр закордонних справ Китаю сказав, що Сі "з радістю прийняв" запрошення Путіна відвідати саміт БРІКС у російському місті Казань у жовтні.

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Путін, зі свого боку, оголосив, що вони також проведуть двосторонню зустріч у Казані та обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "розвиваються вельми успішно" і "в усіх напрямках".

Відносини РФ і Китаю - деталі

Сі востаннє відвідував Росію в березні 2023 року, а Путін відповів взаємністю, відвідавши Китай у жовтні того ж року. Відтоді два лідери також зустрічалися в Пекіні в травні, де Путін здійснив першу закордонну поїздку свого п'ятого президентського терміну, і в Казахстані в липні.

Після початку того, що Кремль наполягає називати "спеціальною військовою операцією" в Україні, Росія стала дедалі більш економічно залежною від Китаю, оскільки західні санкції позбавили її доступу до більшої частини міжнародної торговельної системи. Зростання торгівлі Китаю з Росією, що склало минулого року 240 мільярдів доларів, допомогло країні пом'якшити деякі з найсильніших ударів від санкцій.

Москва перенаправила більшу частину свого експорту енергоносіїв до Китаю і покладалася на китайські компанії в імпорті високотехнологічних компонентів для російської військової промисловості, щоб обійти західні санкції.

Альянс БРІКС був заснований 2006 року Бразилією, Росією, Індією та Китаєм, а 2010 року до нього приєдналася Південна Африка. Нещодавно він розширився і тепер включає Іран, Єгипет, Ефіопію та Об'єднані Арабські Емірати. Саудівська Аравія заявила, що розглядає можливість приєднання, а Азербайджан і Малайзія офіційно подали заявки.

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