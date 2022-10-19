За даними журналістів, син генерала ФСБ став учасником кривавої стрілянини в окупованому Херсоні.

Син генерала Федеральної служби безпеки Росії Олександра Тихонова Євген планував стати "заступником губернатора" Миколаївської області, але поїхав із України, кинувши своїх товаришів під час п'яної стрілянини.

Про це пише російське видання "Важливі історії".

За інформацією видання, 17 червня двоє російських контрактників вживали алкоголь у ресторані на набережній Дніпра в тимчасово окупованому Херсоні. Там також перебували четверо співробітників ФСБ Росії.

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У якийсь момент між силовиками виник конфлікт, внаслідок якого обидві сторони застосували вогнепальну зброю. В результаті стрілянини двоє співробітників ФСБ та один контрактник загинули на місці. Інші окупанти були поранені та ушпиталені.

Примітно, що у збройному конфлікті тоді не постраждала лише одна людина – співробітник ФСБ, який втік з ресторану. Його ім'я російські окупанти намагалися приховати.

Видання стверджує, що цим співробітником був Євген Тихонов – син одного із найвпливовіших генералів ФСБ Олександра Тихонова. За словами джерел журналістів, в Україну він приїхав, щоб стати "заступником губернатора Миколаївської області, за рекомендацією батька".

Як пишуть журналісти, інцидент в окупованому Херсоні загострив і без того запекле протистояння між Міноборони РФ та ФСБ. Видання наголошує, що обидві силові структури звинувачують одне одного в неправильному інформуванні Кремля про потенціал української армії та оцінку настроїв українського суспільства перед вторгненням, що призвело до провалу російського наступу.

Роль ФСБ РФ у війні в Україні

Співробітники Федеральної служби безпеки беруть активну участь у війні Росії проти України. Зокрема, саме вони проводять "фільтрацію" українських громадян, які намагаються виїхати з окупованих територій.

Також стало відомо, що ФСБ здійснює "фільтрацію" українців на кордоні з Естонією, де сотні маріупольців декілька діб чекаюли в черзі. Повідомлялося про затримання українців та випадки заборони перетину кордону.

Крім цього, старшим офіцерам ФСБ Росії, яких перекинули на тимчасово окуповані території України, повідомили про маршрути евакуації до РФ для них та їхніх родин. Зазначається, що тимчасово окуповані українські території вже почали залишати сім’ї гауляйтерів, "керівників" районів і вищого військового керівництва.

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