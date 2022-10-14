Їх свідчення можуть допомогти розслідуванню військових злочинів Росії.

Співробітник ПВК "Вагнера" і співробітниця ФСБ попросили політичний притулок у Франції.

Про це The Insider повідомив засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осечкін.

"Одна людина має стосунок до роботи штабу і команди Пригожина, друга – співробітниця ФСБ. ... Зараз кожен з цих людей даватиме свідчення про військові злочини, сподіваюся, у них буде можливість співпраці з Міжнародним розслідуванням і надавання свідчень щодо Євгена Пригожина та інших осіб путінського режиму. Один з великих зарубіжних телеканалів робить матеріал за свідченнями одного з них", – повідомив Осєчкін.

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Він також зазначив, що обидва опинилися в одному літаку, і кожен вирішив, що другого прислали за ним.

"Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок і міжнародний захист, це виглядало дуже дивно – кожен з них вирішив, що другий тут на його душу. У французької поліції і Служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація нестандартна", – розповів Осєчкін.

Правозахисник також заявив, що у співробітниці ФСБ "досить серйозний інсайд, пов'язаний з документообігом, з великою кількістю важливої інформації".

"І у зв'язку з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії Департаменту контррозвідки і Міністерства оборони", – додав він.

Позиція Франції щодо в'їзду росіян в країну

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого багато росіян залишили країну. Після того, як 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, громадяни почали масово тікати в сусідні країни. Повідомляли про виїзд від 600-700 тисяч до мільйона чоловік в перші дні.

Низка країн на тлі цього заявили, що не стануть притулком для громадян Росії, які тікають від мобілізації, і закрили в'їзд для них.

Франція своєю чергою заявила, що країна буде враховувати умови кожної людини і будь-які ризики безпеки.

"Ми подбаємо про те, щоб сюди як і раніше могли приїжджати журналісти-дисиденти, люди, що борються з режимом, художники і студенти, і будемо видавати візи в кожному конкретному випадку з урахуванням ризиків безпеки", – заявила заступниця міністра з європейських справ Франції Лоуренс Бун.

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