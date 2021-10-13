У Кремлі стверджують, що з кумом очільника РФ "зводять політичні рахунки".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль навряд чи може допомогти народному депутату України від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков заявив журналістам.

"Ми від самого початку сказали, що, звичайно, що відбувається з Медведчуком, це, звичайно, не що інше, як зведення політичних рахунків з політичним конкурентом, який до недавнього минулого дуже стрімко зміцнював свої політичні позиції в країні. Тому, звичайно, ми подібну практику рішуче засуджуємо", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи вважають в Кремлі таку політику законною і чи готові надати йому допомогу.

При цьому він додав, Кремль "навряд чи може чимось допомогти".

Читайте такожПрокуратура оскаржуватиме запобіжний захід Медведчуку"Він громадянин України. Він громадянин своєї країни. Але, звичайно, ми засуджуємо і не можемо це схвалювати. Ми до цього ставимося, як до спроби зведення політичних рахунків з конкурентом", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, Віктор Медведчук – кум Володимира Путіна.

В Україні Медведчуку 8 жовтня оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. У цій справі йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Раніше – 11 травня – генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку і депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в державній зраді й у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

У цій справі Медведчуку обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Козак перебуває за межами України.

Автор: Роман Цимбалюк