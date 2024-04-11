Принаймні 16 депутатів Європарламенту давали коментарі проросійському виданню "Голос Європи", створеному Віктором Медведчуком.

Принаймні 16 депутатів Європейського парламенту співпрацювали з російською пропагандою та озвучували зручні для Кремля наративи. Про це пише видання Politico, проаналізувавши 50 відео на YouTube-каналі "Голос Європи".

"Голос Європи" (Voice of Europe) – англомовне інформаційне агентство, яке чеська та бельгійська влада в березні назвала прикриттям для російської пропаганди та дезінформації. Влада Чехії наклала санкції на двох керівників "Голосу Європи", один з яких – давній друг російського лідера Володимира Путіна, колишній український олігарх Віктор Медведчук.

"Якщо це війна цивілізацій, я сподіваюся, що цивілізація в Україні програє. Найкращий спосіб досягти миру — це змусити українців здатися", — сказав Марсель де Граафф, нідерландський ультраправий законодавець, на студійних дебатах, влаштованих "Голосом Європи".

Відео дня

Ще один ультраправий політик – Максиміліан Кра із Німеччини – наполягав під час дебатів, що "Україна має стати демілітаризованою буферною зоною".

Тьєрі Маріані з Національного об’єднання Франції звинуватив ЄС у тому, що він спровокував вторгнення Росії в Україну, підписавши торгову угоду з Україною в 2014 році. "Деякі країни просто хочуть знищити Росію, що, по-перше, неможливо і не в інтересах наших країн", - сказав Маріані.

Як зазначає Politico, усі європарламентарі, які засвітилися на "Голосі Європи", належали до крайніх правих партій. У коментарях каналу ці політики відкидали перспективу вступу України до ЄС, звинувачували Україну у початку війни, говорили про рівень корупції в Україні, вимагали негайних мирних переговорів, виступали проти поставок зброї в Україну.

На поточний момент YouTube видалив з каналу "Голос Європи" майже всі відео через маніпулятивний контент. Однак обліковий запис на платформі X все ще працює. Також працює і англомовний сайт Voice of Europe, де майже всі матеріали так чи інакше стосуються російсько-української війни.

Російська пропаганда на Заході: останні новини

Як писав УНІАН, двоє проукраїнських конгресменів-республіканців, Майк Тернер та Майк МакКол, заявили, що проросійська пропаганда проникла в думки деяких членів Конгресу США. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ці слова насправді ще применшують проблему російського впливу в таких демократичних країнах, як США.

Також ми розповідали, що російські інтернет-тролі цілеспрямовано розпалювали антиукраїнські настрої в США, пропагували американський ізоляціонізм, нагнітали страх перед безпекою кордонів США та намагалися посилити економічну й расову напруженість у США.

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