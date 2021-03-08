За словами джерел, таємні кібероперації будуть поєднані з новими санкціями проти РФ.

У найближчі тижні Вашингтон проведе спеціальні кібероперації проти РФ - це стане відповіддю на дії російських хакерів проти американської цифрової інфраструктури.

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Про це з посиланням на американських посадовців повідомляє New York Times.

За словами джерел, в найближчі три тижні США проведуть таємні операції в російській мережі. Вони мають бути очевидні для російських ЗС, спецслужб і президента Путіна, але не для решти світу.

Чиновники повідомили, що ці дії будуть поєднані з певними санкціями проти Росії і заходами США щодо зміцнення безпеки своїх мереж.

Водночас США розглядають можливість подібного протистояння з Китаєм. Китайських хакерів підозрюють в атаці на сервери електронної пошти компанії Microsoft.

Як заявили в Microsoft, хакери намагалися отримати доступ до інформації американських університетів, підрядників Пентагону, наукових установ, що займаються вивченням інфекційних захворювань і юридичних компаній

Раніше Microsoft звинуватила в подібній атаці російську службу зовнішньої розвідки.

Масштабна кібератака на США

13 грудня 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США та Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.

Злом відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі Державні установи США. Суб'єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу в продуктах SolarWinds Orion можна завантажити за посиланням.

Атаку пов'язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку частково звинувачують у зв'язках зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

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Автор: Дмитро Захаров