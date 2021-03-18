Можна з впевненістю очікувати, що Вашингтон знову запровадить порцію санкцій проти Москви, але цього разу ставки будуть підвищені.

Якщо останні кілька років атак Росії проти демократій щось і продемонстрували, то це те, що санкції й висилання дипломатів нічого не дають.

60 російських дипломатів вигнали зі США у відповідь на спробу отруїти хімічною зброєю "Новачок" екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію в британському місті Солсбері. А перед тим Велика Британія вислала 23 росіян. Але все це не завадило Москві знову використати заборонену хімічну зброю проти опозиціонера Олексія Навального, - пише The Times.

В 2018 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти п'яти російських компаній і 19 громадян РФ. Це було покарання за кібератаки й втручання в американські вибори 2016-го. Але Москва не думала довго, перш ніж знову упхати свого носа у вибори президента США торік.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: Байден дав зрозуміти Путіну, що не шукає дружбиІ знову очікується запровадження нових американських санкцій проти Росії. Але цього разу ставки, швидше за все, будуть підвищені за допомогою кібератак. Вони повинні попередити Москву, що на відміну від адміністрації Дональда Трампа, який не наважувався на жодні дії проти Росії, президент Джо Байден налаштований більш рішуче.

Експерт з Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Люїс сказав, що американський кіберудар, швидше за все, буде націлений на тимчасове виведення з ладу "інструментів" агентів Росії.

"Проти чого в Росії ми ще не запровадили санкції? Кому ми там ще не висунули звинувачення? Росіян це абсолютно не хвилює", - сказав Люїс.

Читайте також"Будемо прямолінійними": у Білому домі назвали новий підхід у відносинах із РФНа його думку, Москва може відповісти на американські кібератаки. В такому разі, з'явиться загроза ескалації. Деякі аналітики допускають, що США можуть використати проксі-сервери для удару по російському банківському й енергетичному секторах або ж по деяких приватних компаніях в Росії. Наприклад, ціллю може стати інтернет-гігант "Яндекс".

Джерело ж, наближене до Кремля, повідомило The Times, що в Москві готуються до "масштабної інформаційної атаки" США проти російської вакцини від коронавірусу Sputnik V. Нібито американська сторона спробує "дискредитувати" російський препарат.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликає на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань