З листопада Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових.

Держсекретар США Ентоні Блінкен переговорив 8 лютого з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Сторони, з-поміж іншого, обговорили зростаючу загрозу російського вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

"Секретар Держдепу Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили шляхи подальшої координації та єдності НАТО щодо загрози подальшої ескалації Росії та агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

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Блінкен підкреслив спільну відданість США й Туреччини суверенітету та територіальній цілісності України та відзначив участь президента Туреччини Ердогана у підтримці дипломатичної резолюції.

Вони також розглянули можливість підтримки міцних двосторонніх відносин між країнами.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

За результатами зустрічі сторони підписали низку стратегічних документів, зокрема домовилися про будівництво заводу Bayraktar в Україні.

Ердоган запропонував Зеленському Стамбул як можливий майданчик майбутніх переговорів з Росією.

Концентрація російських військ довкола України

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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