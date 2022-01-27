В Раді нацбезпеки Туреччини наголосили, що нагнітання ситуації не йде на користь жодній зі сторін.

Туреччина закликала до деескалації напруженості між Росією та Україною.

Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Ради національної безпеки Туреччини, у якому взяв участь президент Реджеп Таїп Ердоган, пишуть Anadolu і Sabah.

В Раді нацбезпеки країни наголосили на необхідності мати здоровий глузд і зазначили, що нагнітання ситуації не йде на користь жодній зі сторін.

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Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявив, що напруженість у відносинах між Україною і Росією не показує жодних ознак зниження. Ердоган зазначив, що готовий прийняти президентів цих двох країн, щоб "прокласти шлях до відновлення миру".

8 грудня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

Також у грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що Ердоган на початку 2022 року приїде з візитом в Україну.

20 січня Ердоган уточнив час свого візиту і підкреслив, що його країна хоче домогтися миру в Україні. Він повідомив, що його візит в Україну, анонсований раніше, відбудеться на початку лютого.

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