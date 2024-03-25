Байден і Кішіда оголосять про крок проти Китаю на зустрічі в Білому домі наступного місяця.

США та Японія планують ухвалити найбільше оновлення свого альянсу з питань безпеки з моменту підписання договору про взаємну оборону в 1960 році, щоб протистояти Китаю. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дежерела, знайомі з ситуацією.

Зазначається, що президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосить про плани реструктуризації військового командування США в Японії для посилення оперативного планування та навчань між країнами. Вони оприлюднять план, коли Байден прийме Кішіду в Білому домі 10 квітня.

"Союзники хочуть зміцнити свої зв’язки в галузі безпеки, щоб відповісти на те, що вони вважають зростаючою загрозою з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових більш злагодженого співробітництва та планування, особливо під час кризи, такої як конфлікт на Тайвані", - пише видання.

Зазначається, що за останні кілька років Японія значно збільшила свої можливості безпеки, витрачаючи набагато більше на оборону, включаючи плани придбати американські крилаті ракети Tomahawk. Японські військові також створюють наступного року "Об’єднане оперативне командування" для покращення координації між підрозділами власних Сил самооборони.

При цьому координація між союзниками ускладнюється через те, що Збройні сили США в Японії мало змінилися з часів, коли американські та японські військові діяли менше разом і не мали повноважень командування та контролю.

"Нова політика національної безпеки Японії є найпозитивнішою подією безпеки в Східній Азії в цьому столітті. Визнання того, що оборонні стратегії наших двох націй збіглися, робить логічним наступним кроком удосконалення нашого повсякденного командування й контролю", - сказав екс-командувач Індо-Тихоокеанського регіону ЗС США Філіп Девідсон.

За даними ЗМІ, одна з моделей, яку розглядає адміністрація Байдена, передбачає створення нової військової об’єднаної оперативної групи США, яка буде приєднана до Тихоокеанського флоту США. Крім того, оновлення командування США стане "великим кроком у створенні більш надійного двостороннього військового альянсу".

"Спільне розміщення цих командувань, принаймні частково, наблизило б американо-японський альянс до мантри "боротися сьогодні ввечері" альянсу США з Південною Кореєю — більш чуйним і надійним у відповіді на регіональні загрози. Це зробить великий внесок у стримування в регіоні", - сказав колишній високопосадовець Пентагону та ЦРУ Крістофер Джонстон.

За інформацією співбесідників видання, яка б модель співпраці не була обрана, вона буде складною через питання про ресурси та інфраструктуру та проблеми, пов’язані з військовою ієрархією.

"Також, імовірно, будуть битви між різними службами в армії США", - резюмує ЗМІ.

Відносини США та Японії - останні новини

У жовтні минулого року США, Японія та Південна Корея вперше в історії провели спільні повітряні навчання. Вони відбулися на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози з боку Північної Кореї.

У маневрах брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, ВПС США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжував американський стратегічний бомбардувальник B-52.

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