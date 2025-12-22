Він зазначив, що Путін не готовий навіть на припинення вогню.

Попри зусилля України, Європи та Сполучених Штатів Америки щодо досягнення припинення вогню, Москва не демонструє жодних ознак зацікавленості в завершенні війни.

Таку заяву зробив в інтерв'ю виданню Zeit міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він акцентував, що єдиний, хто міг би негайно покласти край війні в Україні, – це російський диктатор Володимир Путін.

"Тим не менш, переговори в Берліні були важливими. Канцлер Мерц ясно дав зрозуміти, що європейці мають право голосу в переговорах щодо майбутнього України. Європейські партнери узгодили свої позиції з позиціями США та України в Берліні. Це теж було важливо. А безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, погоджений на саміті ЄС у Брюсселі, допоможе Україні задовольнити свої військові потреби протягом наступних двох років", – зазначив він.

Міністр додав, що питання про те, як можна забезпечити мир в Україні поки що мають гіпотетичний характер. Причина полягає в тому, що правитель РФ навіть не готовий піти на припинення вогню. Водночас у Європі заявили про "принципову готовність брати участь у "силах під керівництвом Європи".

"Це також ясно показує: тепер черга США. Їм доведеться зробити істотний внесок у забезпечення гарантій безпеки. Разом ми володіємо величезним стримувальним ефектом", – вважає Пісторіус.

Війна Росії проти НАТО

Міністр оборони Німеччини також прокоментував заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Європа може пережити велику війну. На думку Пісторіуса, можливо, Рютте хотів "проілюструвати, що може статися". Однак сам чиновник у такий сценарій не вірить.

"На мій погляд, Путін не прагне повномасштабної світової війни проти НАТО. Він хоче зруйнувати НАТО зсередини, підірвавши його єдність. І перевіривши реакцію НАТО після 13-го або 15-го порушення повітряного простору. Чи вилетять зрештою союзні винищувачі Eurofighter, тому що перестануть сприймати це всерйоз? Чи виведуть вони свої літаки, тому що все одно нічого не станеться? Чи вони готові застосувати статтю 5, якщо щось трапиться на балтійських кордонах? І Путін стратегічно працює над тим, щоб змусити американців вивести свої літаки", – резюмував Борис Пісторіус.

Війна в Україні: інші заяви західних політиків

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до мирної угоди між Україною і РФ залишилося вирішити найважчі питання. За його словами, прогресу в переговорах вдалося досягти завдяки зусиллям США і санкційному тиску на Москву.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що в мирних переговорах є прорив. Однак він не може з упевненістю сказати, що угоди буде досягнуто. Венс додав, що росіяни хочуть територіального контролю над Донецькою областю. Київ бачить у цьому серйозну загрозу для безпеки.

