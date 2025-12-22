Рябков запевнив, що Росія нібито не переслідує "завойовницькі цілі".

У російському Міністерстві закордонних справ заявили про готовність зафіксувати юридично, що Росія не збирається нападати на країни Євросоюзу чи НАТО. Про це сказав заступник міністра Сергій Рябков, пише ТАСС.

"Ми, звісно, не збираємося нападати на країни ЄС і НАТО. Росія не переслідує приписувані нашій країні завойовницькі цілі", - підкреслив він і, як зазначило російське ЗМІ, нагадав про слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва готова зафіксувати це юридично.

"Однак у Європі, якщо під цим терміном розуміти приналежність до Євросоюзу і європейської частини НАТО, вкрай мало тих, хто був би готовий вибудовувати подібну архітектуру не проти Росії, а спільно з нашою країною", - констатував Рябков.

За його словами, "це не додає оптимізму" і вказує на те, що навіть за умов більш виваженої політики США щодо РФ "зберігаються суттєві ризики зіткнення Росія - НАТО через неадекватні ворожі дії європейських країн".

Агресивні наміри РФ щодо Європи

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін пригрозив Європі війною в разі блокади Калінінграда. За його словами, "дії подібного роду призведуть до небаченої дотепер ескалації" і розширять її "аж до великомасштабного збройного конфлікту". Водночас кремлівський диктатор запевнив, що "ніяких нових спецоперацій не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть надувати". Попри свою гучну заяву, він додав, що Москва не збирається нападати на Європу.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Альянс готуватися до масштабної війни з РФ. За його словами, країни-члени блоку є "наступною ціллю Росії", при цьому війна може бути "такого масштабу, як війна, яку пережили наші діди та прадіди". Рютте наголосив, що занадто багато союзників НАТО не відчувають нагальності загрози з боку РФ у Європі та не розуміють, що для запобігання такій війні потрібно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво.

Видання Reuters із посиланням на шість джерел в американській розвідці писало, що Путін планує вторгнення в країни Балтії. За даними співрозмовників, найновіший звіт розвідки датується кінцем вересня, і ці висновки принципово не змінилися з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони значною мірою збігаються з даними європейських розвідувальних служб: у Кремлі бажають отримати всю Україну, а також території інших колишніх країн радянського блоку, включно із нинішніми членами НАТО.

