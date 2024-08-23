США відправили в Європу літак-розвідник, щоб відстежувати дії Росії, пише Newsweek.

Повідомляється, що за даними Flightradar24, літак ВПС США RC-135U, відомий як Combat Sent, приземлився на британській авіабазі Мілденхолл на сході Англії в неділю та вже здійснив кількагодинний політ у Балтійському регіоні, який межує з Росією та Білоруссю.

Зазначається, що літак призначений для розвідки і може виявляти та ідентифікувати сигнали іноземних військових наземних, морських і повітряних радарів.

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"Розвіддані, зібрані Combat Sent, допомагають визначити докладні робочі характеристики і можливості іноземних військових радарів, що дає змогу розробляти методи ухилення та обладнання, здатне виявити, попередити або перемогти системи противника", - ідеться в статті.

Літак пролетів через повітряний простір Литви, Латвії та Естонії і досяг берегів Фінської затоки. Потім він пройшов на північний захід від Білорусі та на північ від Калінінграда, після чого повернувся в Мілденхолл.

При цьому мета польоту, а також те, чи буде передаватися отримана інформація іншим країнам - невідомо.

НАТО стягує сили до кордонів із Росією

Раніше повідомлялося, що НАТО планує розмістити у Фінляндії бронетанкову бригаду чисельністю приблизно 4000-5000 солдатів для захисту країни.

Крім того, Литва почала будівництво бази для німецьких військ за 20 кілометрів від білоруського кордону в рамках заходів НАТО зі зміцнення кордонів. На базі розмістять до 4000 боєздатних військових Німеччини.

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