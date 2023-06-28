Ці компанії брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування ПВК.

США запровадили санкції до чотирьох компаній та одної особи, що пов’язані з приватною військовою компанією "Вагнер" та її засновником і власником Євгенієм Пригожиним.

Про це у Twitter повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. "США внесли до санкційного списку чотири організації та одного громадянина Росії в Малі, які беруть участь у торгівлі корисними копалинами, які підтримують групу Вагнера. Ми продовжуємо діяти проти тих, хто загрожує миру та безпеці в Африці, включаючи тих, хто фінансує російську військову машину", - зазначив він.

Своєю чергою Міністерство фінансів США (OFAC) також оприлюднило повідомлення про накладання санкцій на 4 компанії та приватну особу. "Організації в Центральноафриканській Республіці, Об’єднаних Арабських Еміратах і Росії брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування Групи Вагнера, для підтримки та розширення її збройних сил, зокрема в Україні та Африці", - йдеться у повідомленні.

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Так, до списку потрапили:

Midas Ressources SARLU ( Midas) — гірничодобувна компанія з ЦАР, афілійована з Пригожиним;

Diamville SAU (Diamville) - компанія із закупівель золота та діамантів, що базується в ЦАР і контролюється Пригожиним;

Industrial Resources General Trading (Industrial Resources) - дистриб’ютор промислових товарів із Дубая, який надав фінансову підтримку Пригожину через ділові відносини з Diamville. Industrial Resources також брала участь у згаданій схемі продажу золота. Після санкцій США проти різних російських фінансових установ Industrial Resources свідомо брала участь у переказі готівки до Росії;

Товариство з обмеженою відповідальністю ДМ (ТОВ ДМ) - російська фірма, яка також брала участь у вищезгаданій схемі продажу золота.

Під санкціями опинився також громадянин Росії Андрій Іванов, який є керівником групи Вагнера. Зазначається, що протягом весни 2023 року Іванов тісно співпрацював з організацією Пригожина Africa Politology та високопоставленими урядовцями Малі щодо угод зі зброєю, концернів з видобутку корисних копалин та іншої діяльності групи "Вагнер" в Малі.

"Санкції Міністерства фінансів порушують роботу ключових учасників фінансової мережі та міжнародної структури Групи Вагнера", - наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Санкції против ПВК "Вагнер"

Як відомо, вчора речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування. Він підкреслив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть смерть і руйнування. Міллер наголосив, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "вагнерівців", так і їхніх наступників.

У січні цього року США запровадили санкції проти ПВК "Вагнер" та низки російських посадовців, повʼязаних із компанією. 27 лютого Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнер". У квітні аналогічний крок зробив і ЄС.

Низка країн визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

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